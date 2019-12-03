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Мария Ярмуш
© Facebook / Мария Ярмуш

Ярмуш объяснила, в чем польза декриминализации двух статей УК Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191203/12927717/Yarmush-obyasnila-v-chem-polza-dekriminalizatsii-dvukh-statey-UK-Uzbekistana.html

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила намерение Минюста Узбекистана декриминализировать статьи о нарушении правил торговли или оказания услуг и дискредитации конкурента.

Министерство юстиции Узбекистана предложило исключить из Уголовного кодекса две статьи — "Нарушение правил торговли или оказания услуг" и "Дискредитация конкурента". Законопроект опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что декриминализация указанных статей улучшит бизнес-климат в Узбекистане. 

"Сейчас эти статьи могут быть использованы таким образом, что предприниматели несут не только финансовые потери в случае нарушения каких-то правил, но и получают уголовный срок, что мешает им в дальнейшем вести бизнес. Декриминализация также позволит расширить торговлю в республике, что для нее просто необходимо. При этом административная, гражданско-правовая ответственность за нарушение правил торговли, конкуренции будут регулироваться другими законами", — сказала эксперт.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
Из Уголовного кодекса Узбекистана могут исключить две статьи
При этом она отметила, что декриминализировать следует только небольшие нарушения, как и предложил Минюст Узбекистана.

"Надо понимать, что нарушения правил торговли бывают разные. Если, например, продаются товары или оказываются услуги, которые опасны для жизни и здоровья людей, то уголовная ответственность не должна исключаться. Так, в России случаи, когда товары, услуги не отвечают требованиям безопасности, причинили значительный материальный ущерб, вред жизни, здоровью, попадают под действие уголовной нормы. Такие деяния нельзя декриминализировать. Любой бизнесмен должен гарантировать качество и безопасность предлагаемых им товаров и услуг", — заявила Мария Ярмуш.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Госкомконкуренция Узбекистана, Минюст Узбекистана, Торговля, Узбекистан, Уголовный кодекс



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