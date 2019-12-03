Григорьев о микрокредитах для узбекских мигрантов: чисто коммерческая программа

Глава Фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы по вопросам миграции и этнокультурной адаптации мигрантов Общественной палаты России Максим Григорьев рассказал, позволят ли микрокредиты увеличить приток рабочих в РФ.

Страховая компания "Узагросугурта" и узбекский Микрокредитбанк подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке граждан Узбекистана, сообщили в Минзанятости Узбекистана. Мигранты смогут получать на родине микрозаймы в размере двух миллионов сумов (порядка 200 долларов) для компенсации расходов, связанных с трудоустройством за границей. Кредиты планируется выдавать людям, зарегистрированным в единой базе Минзанятости Labour-migration.

В каком поле находится мигрант — легальном или нелегальном, зависит только от него самого, отметил глава Фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы по вопросам миграции и этнокультурной адаптации мигрантов Общественной палаты России Максим Григорьев.

"Это чисто коммерческая программа. Никакого влияния на нарушение или соблюдение мигрантами законов РФ она не окажет", — заявил эксперт.

Из-за микрокредитов не изменится и приток мигрантов, считает он. На количество иностранных граждан влияют две вещи: возможность найти работу и получать достаточное количество денег (с учетом обменного курса), а также простые и ясные процедуры при переезде и устройстве на работу, сказал Максим Григорьев.

При этом он отметил, что микрозаймы могут помочь мигрантам улучшить свое положение, однако все зависит от условий, на которых они будут выдаваться. Если финансовые организации хотят выдавать мигрантам деньги, значит, они верят в то, что эти люди получают в РФ существенные средства и смогут все вернуть.

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