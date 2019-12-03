Журавлев: "Сила Сибири" изменит стиль отношений России и Запада

Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря дали старт открытию газопровода "Сила Сибири", по которому российский газ будет поступать в Китай. Поставки начнутся с Чаяндинского месторождения (Якутия), позже к нему присоединится Ковыктинское (Иркутская область), участок газопровода между ними еще строится.

В 2020 году планируется поставить пять миллиардов кубометров газа, в 2021-м — десять, в 2022 году — 15.

Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что этот газопровод будет рентабельным в любом случае — невзирая на то, то объемы поставок голубого топлива могут показаться небольшими.

"Если вы можете продавать свой товар двум покупателям, в конечном счете это будет гораздо выгоднее, чем продавать одному. Сейчас основное направление нашего газа и нефти — это Европа. Сам факт возможности поставок в Китай ставит нас с Европой несколько в другие экономические отношения. Рентабельность будет в любом случае, даже если цифры окажутся хуже, чем хотелось бы. Это будет поводом для другого стиля наших экономических отношений с Западом", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

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