Швыткин: ФСБ России показала свою эффективность в борьбе с терроризмом

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал успехи российских спецслужб в противодействии террористической угрозе.

В Москве и Челябинске задержаны два лидера и семь членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Установлено, что террористы являются гражданами РФ и уроженцами стран Центральной Азии.

По данным ФСБ, они действовали по указанию из-за рубежа и "целенаправленно распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Также задержанные занимались вербовкой местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов. При обысках у членов организации изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено несколько уголовных дел.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что ни в коем случае нельзя недооценивать ситуацию с попытками вербовки террористами потенциальных сторонников в регионах России.

"ФСБ совместно с другими правоохранительными органами ведет соответствующую работу (по нейтрализации террористов. – Sputnik) в рамках оперативно-розыскных мероприятий, выявляет так называемые спящие ячейки исламистов, которые пытаются пропагандировать свою противозаконную деятельность, конечно, у них изымают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. На сегодня достаточно много случаев как изобличения подобного рода, я бы сказал, фигурантов, так и выявления и пресечения деятельности террористов", – сказал Швыткин в эфире Радио Sputnik.

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* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.