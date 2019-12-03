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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
Sputnik / Александр Паниотов

Швыткин: ФСБ России показала свою эффективность в борьбе с терроризмом

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал успехи российских спецслужб в противодействии террористической угрозе.

В Москве и Челябинске задержаны два лидера и семь членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Установлено, что террористы являются гражданами РФ и уроженцами стран Центральной Азии.

По данным ФСБ, они действовали по указанию из-за рубежа и "целенаправленно распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
© Sputnik / Игорь Зарембо
ФСБ задержала двух главарей "Хизб ут-Тахрир"* - видео

Также задержанные занимались вербовкой местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов. При обысках у членов организации изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено несколько уголовных дел.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что ни в коем случае нельзя недооценивать ситуацию с попытками вербовки террористами потенциальных сторонников в регионах России.

"ФСБ совместно с другими правоохранительными органами ведет соответствующую работу (по нейтрализации террористов. – Sputnik) в рамках оперативно-розыскных мероприятий, выявляет так называемые спящие ячейки исламистов, которые пытаются пропагандировать свою противозаконную деятельность, конечно, у них изымают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. На сегодня достаточно много случаев как изобличения подобного рода, я бы сказал, фигурантов, так и выявления и пресечения деятельности террористов", – сказал Швыткин в эфире Радио Sputnik.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
Борьба с терроризмом, Россия



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