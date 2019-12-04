Шипилин: США перерождаются в тоталитарное государство

Политический аналитик Павел Шипилин заявил, что США "теряют гегемонию и пытается всеми способами удержаться на плаву".

Федеральное бюро расследований назвало все разработанные в России приложения "контрразведывательной угрозой". В качестве примера бюро привело FaceApp, созданное фирмой Wireless Lab и ставшее популярным в этом году. В США считают, что власти РФ якобы имеют возможность "получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

При этом Wireless Lab еще в июле опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в "облаке", загружает только выбранный пользователем снимок и удаляет его спустя 48 часов.

Американцы используют различные способы в борьбе, которую вряд ли можно назвать конкурентной, и не только в IT-технологиях, отметил политический аналитик Павел Шипилин. По его словам, США "теряют гегемонию и пытается всеми способами удержаться на плаву".

"О чем вообще можно говорить после истории с (Эдвардом) Сноуденом? Всем все понятно: американцы — самый главный надсмотрщик над всем миром. И они не имеют права вообще ни в чем никого обвинять: любой из нас, кто имеет аккаунт в Facebook, находится под колпаком", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом США используют тоталитарные методы конкурентной борьбы, однако запрет — это не термин свободного рынка, подчеркнул он.

"Мы сейчас наблюдаем за перерождением США и вообще Запада в тоталитарные государства. Они, конечно, пока не дошли до этого, но очень близки", — сказал Шипилин.

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