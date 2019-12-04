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Российский политолог Игорь Шатров
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Эксперт: циничное поведение американцев в Сирии все еще поражает

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191204/12941964/Shatrov-tsinichnoe-povedenie-amerikantsev-v-Sirii-vse-esche-porazhaet.html

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова оценил планы Вашингтона о финансировании реформы судебной системы в Сирии.

США заявили о намерении выделить до 40 миллионов долларов на реформирование судебной системы в Сирии по причине существующих там "препятствий на пути к стабильности". Безопасности на северо-востоке страны угрожают террористы, официальный Дамаск, а также региональные державы, считают в Вашингтоне.

По мнению замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, за этими благородными целями США скрывают коммерческие интересы. Деньги, по его мнению, будут направлены на поддержку незаконных вооруженных формирований, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Американская сторона занимается контрабандой нефти, используя ситуацию в Сирии в своих коммерческих интересах, поэтому Штатам нужно поддерживать незаконные вооруженные формирования, которые действуют в регионе", — сказал Шатров.

Направлять деньги на такую поддержку сейчас сложно — это может вызвать недовольство международного сообщества, поэтому Вашингтон использует такой хитрый ход. 

"Это, конечно, никого не удивляет, но цинизм по-прежнему поражает. Никакого сотрудничества (у США) с Дамаском нет, а заявления — совершенно провокационные — делаются", — отметил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Нефть, Сирия, США



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