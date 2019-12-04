Хасавов: лицензии учителям - полезная мера, но это не должно стать барьером

Главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о том, как новая система лицензирования поможет повысить качество образования в средних школах и каких ошибок нужно постараться избежать.

В Узбекистане учителей и директоров школ обяжут получать профессиональные лицензии. До 2030 года предусматривается поэтапное лицензирование деятельности учителей и директоров путем проведения специальных экзаменов. Ожидается, что к 2021 году 5% от общего количества учителей получат лицензии, к 2030 году – 15-30%.

По словам замминистра народного образования Алишера Умарова, подобная система уже давно действует в США, Японии, ОАЭ и других странах. Чиновник заверил, что данная мера пойдет республике на пользу и поможет повысить качество образования.

Главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов считает, что поэтапное лицензирование – это эффективная мера, однако ее следует внедрять очень аккуратно.

"Важно, чтобы не было коррупционной составляющей, чтобы это не стало еще одной преградой для молодых педагогов, которые только-только оканчивают вузы для того, чтобы заступить уже на рабочее место. С другой стороны, случаи буллинга в школе или взаимного непонимания говорят о том, что все-таки, может быть, не хватает порой подготовки (со стороны педагогов. – Sputnik) в части психологической поддержки школьников, защиты своих прав, какой-то дипломатической работы…", - отметил эксперт.

Сейчас Узбекистан стоит на пороге реформ, в том числе и в сфере образования, поэтому республике будет крайне полезно изучить опыт других стран, в которых эта система уже давно внедрена, считает Хасавов.

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