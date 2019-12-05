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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Sputnik / Владимир Трефилов

Кузнецова: странам СНГ нужно объединить усилия для возвращения детей из Сирии и Ирака

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости создания системных инструментов, которые помогут вернуть детей из стран Ближнего Востока.

Тема розыска детей в Сирии и Ираке и их возвращения и дальнейшей реабилитации объединяет уполномоченных по правам ребенка в странах СНГ, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Раз столько государств озабочены этим вопросом, необходимо искать системные ответы. Сейчас каждый протаптывает дорогу сам", — сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, может быть создана временная рабочая группа с участием уполномоченных заинтересованных структур.

"Мы договорились встретиться на эту тему и пригласить к сотрудничеству уполномоченные ведомства, а также коллег из других стран СНГ, кто озабочен этой темой, для выработки нужного решения", — сообщила детский омбудсмен.

Самолет
© Sputnik / Владимир Сергеев
Россия вернула из Ирака более 30 детей
Актуален вопрос об эвакуации детей с территории Сирии, из лагеря "Аль-Хола", подчеркнула она.

"В ближайшее время мы планируем вернуть нескольких детей из Сирии, а также сделать забор ДНК. Но пока дети остаются на той территории. Климатическая ситуация там изменилась, уже не тепло. Поэтому, конечно, привлечение международного сообщества к решению гуманитарного кризиса тоже важно", — сказала Кузнецова.

Напомним, в мае в Ташкент из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики. 

Второй этап гуманитарной операции осуществили в октябре. Тогда в РУз спецрейсом вернули из Ирака 64 ребенка.

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Теги:
Анна Кузнецова, СНГ, Россия, Сирия, Ирак, дети



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