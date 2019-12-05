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Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов
© Sputnik / Алексей Даничев

Россия поможет Узбекистану в системе ребейтов для кино — замминистра РФ

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Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов рассказал о том, в каких сферах намерены развивать партнерство узбекские и российские представители киноиндустрии. В будущем планируется подписать соглашение по совместному кинопроизводству.

В Узбекистане проходят Дни культуры России. В рамках этого события в Ташкенте стартовал первый узбекско-российский кинофорум, на котором представители киноиндустрии двух стран обсудили совместные проекты и варианты сотрудничества.

"Наше взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере развивается семимильными шагами. Причем, это не просто общие слова и намерения, а реальные проекты, которые мы уже реализуем. Речь идет и о подготовке кадров, и о совместном кинопроизводстве. Мы также поддерживаем те системные изменения, которые сейчас происходят в этой сфере в Узбекистане. В частности готовы помочь в дистрибуции, ведь в республике активно строятся кинотеатры. Мы также обсудили с коллегами вопросы ребейта (частичное возмещение расходов на производство фильмов — ред.), эта система уже работает в России и мы готовы поделиться опытом с узбекскими партнерами", — подчеркнул Степанов.

По словам замминистра культуры РФ, в скором будущем стороны намерены приступить к разработке межправительственного соглашения в сфере совместного кинопроизводства, что должно еще больше укрепить культурные связи между Россией и Узбекистаном.

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Теги:
Кино, Россия, Узбекистан



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