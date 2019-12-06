Гендиректор ЦСКА: новый армейский хоккейный клуб в Узбекистане — это здорово

В Узбекистане сформирована еще одна хоккейная команда - MVSK, которая будет представлять вооруженные силы страны. Гендиректор хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович уверен, что в любом случае такие начинания стоит поддерживать и приветствовать.

На "Хумо Арена" 7 декабря состоится презентация команды Минобороны Узбекистана — MVSK. Гостей спортивного праздника ждет не только дебютный матч с клубом ВХЛ "Хумо", но и показательные выступления армейцев.

"Если не брать во внимание спортивные прогнозы и оценки, то само по себе новой команды на базе вооруженных сил - это отличная новость. Это продвижение и поддержка спорта и пропаганда его среди молодежи. Это самое главное. Что касается перспектив, то тут многое зависит от конкретных целей и задач, которые будут ставиться перед командой", — подчеркнул гендиректор ЦСКА в беседе с журналистом Sputnik Узбекистан.

По словам Есмантовича, пока рано говорить о каких-либо перспективах, но сама эта новость, безусловно, позитивная.

Клуб MVSK станет пятой узбекской хоккейной командой. Сейчас в Ташкенте на постоянной основе играют четыре коллектива — "Хумо", дебютировавший в Высшей хоккейной лиге, "Семург", "Бинокор" и "Ташкент".