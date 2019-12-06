Директор "Союзмультфильма" представил проект для реализации в Узбекистане

В Ташкенте проходит первый узбекско-российский кинофорум, в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества в киноиндустрии. Директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал о ключевых направлениях взаимодействия и анонсировал большой проект.

"В любом случае, нам в этом смысле проще, мы говорим на одном языке. Это взаимодействие представляет собой симбиоз профессиональной подготовки, новых технологий и методов продвижения анимационной продукции, а также сам процесс совместного производства с учетом современных реалий и запросов аудитории для того чтобы мы могли, что называется, играть пьесу в четыре руки", — отметил Машковцев.

По словам руководителя российской анимационной студии, за два с половиной года с момента возрождения "Союзмультфильм" наработал некоторые методики, которыми готов поделиться с коллегами из Узбекистана.

Помимо общих задач и целей уже есть конкретные проекты, которые могут быть интересны и Узбекистану, и в целом странам Великого шелкового пути. Речь идет о мультипликационной экранизации Ходжи Насреддина.

"Эта глобальный проект, который включает в себя полнометражный мультипликационный фильм для кинотеатров, а также театральную постановку. И все это в жанре мюзикла. Этот персонаж известен огромной аудитории стран Шелкового пути, поэтому фильм должен быть интересен всем", — отметил директор "Союзмультфильма".

Подробнее о планах по сотрудничеству мультипликаторов двух стран слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.