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Светлана Ульянова (справа) во время отбора волонтёров программы Послы русского языка в мире в Ростове-на-Дону
© Foto : vk / Послы русского языка в мире

Ульянова: "Послы русского языка" скоро приедут в Фергану

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Sputnik Узбекистан
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Заместитель директора департамента управления проектами Института им. Пушкина Светлана Ульянова рассказала о предстоящих мероприятиях в Узбекистане, а также о методах работы миссии в разных государствах.

Международная волонтёрская программа "Послы русского языка в мире" реализуется Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина уже четвертый год подряд, и ее участниками стали свыше 35 тысяч иностранных школьников и студентов. Проект сейчас активно ведет работу в Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, рассказала Sputnik Узбекистан заместитель директора департамента управления проектами Института им. Пушкина Светлана Ульянова.

С 7 по 15 декабря пройдут экспедиции волонтеров программы "Послы русского языка в мире". 40 студентов российских вузов отправятся в четыре страны СНГ. В Узбекистане они посетят Фергану.

"Происходит такой интересный межкультурный диалог. В разных странах у нас разные партнеры. Что касается Узбекистана, там мы организуем встречи на площадке вузов", - отметила Ульянова.

Обучение русскому языку
© Sputnik / Илья Питалев
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При этом форматы занятий для школьников и студентов отличаются. Есть курсы для тех, кто плохо владеет русским, а есть продвинутые занятия для интересующихся этим языком, чтобы помочь развить свои знания.

"Послы русского языка в мире" — международная волонтёрская программа, инициированная Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина под эгидой Фонда президентских грантов.

Теги:
Институт имени Пушкина, русский язык, Фергана, Узбекистан



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