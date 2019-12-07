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Подкаст "Страхи/Ошибки": почему нас раздражают собственные родители

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Тема:
Подкасты РИА (245)
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Одним в этом стыдно признаться. Другие пишут с вызовом в группе "Токсичные предки". Третьи объясняют, как справились. Мы все однажды злимся на родителей, но это не всякий раз становится катастрофой и чем-то непоправимым.

Взрослые дети лет тридцати злятся на родителей. За то, что те больше не такие сильные, как казалось в детстве, за то, что они слишком быстро стареют, не вовремя просят помочь с телефоном или компьютером, поддаются на "развод" мошенников и вмешиваются в воспитание внуков. Много и нудно советуют, многое забывают.

Почему нам трудно общаться с пожилыми родителями? Как реагировать на их непрошенные советы? Как выросшим детям принять, что их мама и папа больше не всемогущи? Как справиться с раздражением? Как выстроить правильные отношения "с нуля"? Как взрослым детям отстоять личные границы? Как родителям осознать, что их ребенок уже давно вырос? Почему всем придется пройти через период разочарования в кумирах детства?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, экспертом по надомному уходу фонда "Старость в радость" Кирой Белелюбской и Анастасией Туговой, у которой сложности в отношениях с родителями, пробуем разобраться в вечной проблеме отцов и детей.

Тема:
Подкасты РИА (245)
Теги:
радио, Аудио



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