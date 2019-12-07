"Зигзаг судьбы" Слащёвой: мультфильмы, кино и планы догнать Голливуд

Она была невероятно успешным медиаменеджером, но не смогла отказаться от предложений министра Владимира Мединского возглавить "Союзмультфильм", а потом и киностудию Горького.

В этом эпизоде Юлиана Слащёва объясняет, почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме", и что теперь будет с российским детским кино.

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Почему она работала бесплатно и какие вольности благодаря этому могла себе позволить?

Во что вылилось противостояние с творческим коллективом, и почему не удалось договориться со "старейшинами" индустрии? Как вышло, что "Союзмультфильм" "потерял генетическую память" производства анимации? И проверяет ли она на своих детях продукты студии?