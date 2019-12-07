Мы все умрем. Последствия глобализации

Соединенные Штаты Земли? Объединенные Земные Эмираты? Всеземной Союз? Современные политические, экономические, технологические и культурные тренды направлены на сближение и объединение стран и народов

Приведет ли глобализация к превращению Земли в одну страну? Смогут ли уживаться люди разных культур? Не станут ли из-за этого все люди одинаковыми?

Утописты и антиутописты прошлого пытались представить себе, какой может стать "единая Земля". По мнению экспертов, в той или иной степени прогнозы фантастов прошлого сегодня близки к реальности.

Может ли глобализация привести к полному слиянию всех государств и наций? Не приведет ли это к унификации всех людей, стиранию и исчезновению культур, языков и традиций?

Объясняет и комментирует Владимир Якунин, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, заведующий кафедрой государственной политики МГУ и председатель попечительского совета исследовательского центра "Диалог цивилизаций", а также доктор Улид Али, футурист, основатель и президент компании Future Cities Council.