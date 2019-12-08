Подкаст "Это надолго": всем ли подходят партнерские роды?

Партнерские роды подходят не всем парам. Но как это понять и, если решились, к чему готовиться? Насколько партнер вовлечен в физиологический процесс? Может ли опыт совместных родов сблизить пару?
Пожалуйста, пройдите опрос.
Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree узнаём, когда от партнерских родов лучше отказаться, и кого взять с собой, если муж не готов к такому подвигу (и это не значит, что он плохой).
Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жен от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.
О том, как выбрать роддом и найти подходящего специалиста, можно прочитать здесь.
2:25 что такое партнерские роды
3:20 как понять, подходят ли они паре
5:25 кто, кроме мужа, может стать партнером
6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)
8:10 правда ли, что этот опыт может укрепить отношения в семье
11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах
13:35 сколько времени потребуется на подготовку
15:55 может ли партнер присутствовать при кесаревом сечении
18:20 правда ли, что папы падают в обморок
20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным
21:45 об отношениях в паре после партнерских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами
23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом
Слушайте подкасты РИА Новости.