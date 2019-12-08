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"Война токов" и еще пять фильмов про гениальных ученых

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Подкасты РИА (249)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191208/12968396/Voyna-tokov-i-esche-pyat-filmov-pro-genialnykh-uchnykh.html

Когда школьник спросит вас: "Зачем учить математику/физику/биологию, она мне никогда не понадобится?!" — покажите ему один из этих фильмов.

Великие ученые известны не только благодаря открытиям и изобретениям: часто их жизнь была захватывающей и даже опасной — не меньше, чем научная карьера. Шесть картин о непризнанных гениях своего времени.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (249)
Теги:
фильмы, фильм, подкаст, кинематограф, Кино



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