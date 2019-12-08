"Война токов" и еще пять фильмов про гениальных ученых

Великие ученые известны не только благодаря открытиям и изобретениям: часто их жизнь была захватывающей и даже опасной — не меньше, чем научная карьера. Шесть картин о непризнанных гениях своего времени.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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