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Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян

Мигранян: взаимоотношения в рамках ЕАЭС дает странам бесценный опыт

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191209/12969945/Migranyan-vzaimootnosheniya-v-ramkakh-EAES-daet-stranam-bestsennyy-opyt.html

Что дают странам-участникам ЕАЭС торговые взаимоотношения, рассказала доктор экономических наук Института стран СНГ Аза Мигранян.

ЕАЭС открывает серьезные возможности, рассказала доктор экономических наук Института стран СНГ Аза Мигранян на VI Евразийском экономическом конгрессе, приведя в пример экономическое взаимодействие России и Армении.

"Возник товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном, чего раньше не наблюдалось, растет товарооборот между Беларусью и Казахстаном", - отметила Мигранян.

Экономист назвала это серьезным достижением, учитывая серьезную конкуренцию на международных рынках.

Основной сложностью в коммуникации трудовых ресурсов на площадках ЕАЭС спикер назвала разницу между образованием специалистов, системой выдачи дипломов в странах Центральной Азии.

Приобретаемый во время взаимоотношений в ЕАЭС опыт - бесценен, особенно по фискальному регулированию трудовых отношений: выплате пенсий и оформлению соцзащиты, отметила Мигранян.

Теги:
Аудио, радио



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