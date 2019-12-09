Мигранян: взаимоотношения в рамках ЕАЭС дает странам бесценный опыт

ЕАЭС открывает серьезные возможности, рассказала доктор экономических наук Института стран СНГ Аза Мигранян на VI Евразийском экономическом конгрессе, приведя в пример экономическое взаимодействие России и Армении.

"Возник товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном, чего раньше не наблюдалось, растет товарооборот между Беларусью и Казахстаном", - отметила Мигранян.

Экономист назвала это серьезным достижением, учитывая серьезную конкуренцию на международных рынках.

Основной сложностью в коммуникации трудовых ресурсов на площадках ЕАЭС спикер назвала разницу между образованием специалистов, системой выдачи дипломов в странах Центральной Азии.

Приобретаемый во время взаимоотношений в ЕАЭС опыт - бесценен, особенно по фискальному регулированию трудовых отношений: выплате пенсий и оформлению соцзащиты, отметила Мигранян.