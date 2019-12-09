Представитель ФТС РФ объяснил выгоды упрощенного таможенного коридора

Между Узбекистаном и Россией с 2016 года действует упрощенный таможенный коридор для пяти категорий товаров, включая плодоовощную продукцию, арахис и другие пищевые товары (чай, кофе и т.п.)

"При осуществлении такой процедуры необходимо указывать, что поставка перемещается именно в рамках упрощенного таможенного коридора, а также предоставить данные о товарах с соответствующими кодами, чтобы их можно было идентифицировать и сопоставить эту информацию с той, которую направляет сопредельная страна — то есть коллеги таможенных органов Узбекистана. На основании этого принимается решение. Как следствие существенно сокращаются сроки прохождения контрольных процедур и принятия решения о выпуске товаров”, — пояснил Дышко.

Главным преимуществом такого механизма таможенного контроля представитель ФТС России назвал оперативность проведения всех мероприятий. По словам чиновника, эффективность реализация данного проекта зависит от самих участников внешнеэкономических сделок с российской стороны, в том числе от того, насколько корректно они будут заполнять таможенную декларацию.

Он подчеркнул, что расширение номенклатуры товаров по УТК тоже во много зависит от участников внешнеэкономической деятельности. Если экспортеры и импортеры будут в этом заинтересованы, то проработка таких вопросов в будущем возможна. Для более активного вовлечения в проект требуется более активная информационная и разъяснительная работа с участниками рынка.

Представитель ФТС добавил, что таможенные структуры Узбекистана и России находятся в постоянном взаимодействии и регулярно проводят встречи для решения общих вопросов и выработки стратегий дальнейшего сотрудничества.

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