Замначальника отдела администрирования, методологии контроля таможенной стоимости Управления контроля таможенных рисков ФТС России Антон Дышко рассказал о принципах работы упрощенного таможенного коридора для отдельных категорий товаров.
Между Узбекистаном и Россией с 2016 года действует упрощенный таможенный коридор для пяти категорий товаров, включая плодоовощную продукцию, арахис и другие пищевые товары (чай, кофе и т.п.)
Представитель ФТС РФ объяснил выгоды упрощенного таможенного коридора
/
Главным преимуществом такого механизма таможенного контроля представитель ФТС России назвал оперативность проведения всех мероприятий. По словам чиновника, эффективность реализация данного проекта зависит от самих участников внешнеэкономических сделок с российской стороны, в том числе от того, насколько корректно они будут заполнять таможенную декларацию.
"При осуществлении такой процедуры необходимо указывать, что поставка перемещается именно в рамках упрощенного таможенного коридора, а также предоставить данные о товарах с соответствующими кодами, чтобы их можно было идентифицировать и сопоставить эту информацию с той, которую направляет сопредельная страна — то есть коллеги таможенных органов Узбекистана. На основании этого принимается решение. Как следствие существенно сокращаются сроки прохождения контрольных процедур и принятия решения о выпуске товаров”, — пояснил Дышко.
Он подчеркнул, что расширение номенклатуры товаров по УТК тоже во много зависит от участников внешнеэкономической деятельности. Если экспортеры и импортеры будут в этом заинтересованы, то проработка таких вопросов в будущем возможна. Для более активного вовлечения в проект требуется более активная информационная и разъяснительная работа с участниками рынка.
Представитель ФТС добавил, что таможенные структуры Узбекистана и России находятся в постоянном взаимодействии и регулярно проводят встречи для решения общих вопросов и выработки стратегий дальнейшего сотрудничества.
Общее историческое пространство стран станет главной темой круглого стола в рамках форума. Ученые-историки, политологи двух стран также обсудят вопросы формирования новых векторов развития сотрудничества.
Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов рассказал, какие меры предпринимаются в республике для предотвращения серьезных заболеваний.
Согласно исследованиям, инновационная разработка позволит снизить уровень смертности при инсульте в 2 раза. Аппарат содействует и уменьшению времени реабилитации больных, а также возвращению их к полноценной жизни.