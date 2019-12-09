Ректор МГИМО: выпускники филиала в Ташкенте должны цениться на вес золота

В столице Узбекистана открылся первый зарубежный филиал МГИМО. Ректор российского вуза Анатолий Торкунов поздравил студентов и преподавателей с этим событием и рассказал о планах нового учебного заведения на ближайшие годы.

В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия еще одного филиала российского вуза - Международного государственного института международных отношений (МГИМО).

"Я был на этой площадке еще до начала строительства, но не думал, что за такой короткий срок тут появится настоящий дворец образования и науки. Но этот современный комплекс теперь надо наполнить и соответствующим содержанием, чтобы каждый выпускник филиала МГИМО ценился в республике на вес золота, ну или как минимум серебра", — заметил Торкунов.

Выступая перед гостями праздника, ректор вуза Анатолий Торкунов поблагодарил правительство Узбекистана и президента страны Шавката Мирзиёева за реализацию важного образовательного проекта, а также за такое оперативное и впечатляющее его воплощение.

Он добавил, что в московском университете с момента его основания учились многие узбекистанцы, которые затем стали видными деятелями в политике. экономике и бизнесе. Эти традиции сохраняются и по сей день, а узбекское землячество в МГИМО - одно из самых представительных и дружных.

"Мы, безусловно, будем свято чтить наши традиции, но и стоять на месте невозможно в быстро меняющемся мире. Мы и на основной площадке с нового года вводим сразу несколько новшеств, будем применять их и в ташкентском филиале. При этом мы рассматриваем вопрос о сотрудничестве с другими университетами в тех сферах, в которых они располагают более высокими компетенциями. Например, будем приглашать лекторов по профильным предметам в свой вуз. Так курс по искусственному интеллекту у нас в МГИМО читают в том числе преподаватели Физтеха. Думаю, и в Узбекистане мы найдем партнеров по разным направлениям", — подчеркнул Торкунов.

Он также добавил, что в МГИМО разрабатывается комплексная программа развития до 2030 года, которая будет применяться и в ташкентском филиале.

Подробнее выступление ректора российского вуза слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.