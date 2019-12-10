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Антон Бредихин
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Бредихин: сирийская Ракка находится в очень плачевном состоянии

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191210/12977851/Bredikhin-siriyskaya-Rakka-nakhoditsya-v-ochen-plachevnom-sostoyanii.html

Главный редактор журнала "Архонт", политолог Антон Бредихин спрогнозировал, как будет проходить процесс восстановления сирийского города Ракка.

Сегодня военнослужащие из России впервые провели гуманитарную акцию в разрушенном городе Ракке на севере Сирии. На протяжении нескольких лет город считался столицей террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Российские военнослужащие раздали местным жителям продовольственные наборы, а военные врачи из России выразили готовность оказать медпомощь всем нуждающимся.

Бредихин считает, что работу по восстановлению Ракки нужно начать в ближайшее время, так как город находится в плачевном состоянии.

По мнению политолога, в вопросе поствоенного восстановления Сирии у России есть союзники. В частности, армянская гуманитарная миссия уже действует в арабской республике.

Кроме того, и другие страны-участницы ОДКБ также могут присоединиться к этому процессу, полагает он.

"Союзники потенциальные есть. И они могут организовать процесс восстановления, в том числе и Ракки. Думаю, это возможно. Это нужно начать уже в ближайшее время, потому что город действительно находится в очень плачевном состоянии. Его восстановление станет сильным шагом для демонстрации проигрыша международного терроризма", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Также, как полагает Бредихин, спецслужбы должны провести конкретную работу по выявлению террористов в Ракке. Ведь нередко после освобождения населенных пунктов в Сирии боевики переодеваются, прячут оружие, выдают себя за местных жителей, а потом оказываются в Западной Европе.

Теги:
Сирия, Сирия, радио, Аудио



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