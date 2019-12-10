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Генеральный консул Узбекистана, советник Мехриддин Хайритдинов
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Как и где смогут проголосовать на выборах узбекистанцы в России — генконсул

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (47)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191210/12978696/Kak-i-gde-smogut-progolosovat-na-vyborakh-uzbekistantsy-v-Rossii--genkonsul.html

Генеральный консул Узбекистана в РФ Мехриддин Хайриддинов рассказал о том, как и где граждане республики смогут проголосовать на парламентских выборах будучи на территории России. Воспользоваться своим конституционным правом можно в день выборов или досрочно.

Единый день голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные органы власти назначен на 22 декабря. Благодаря новому избирательному кодексу процедура волеизъявления граждан стала более гибкой и универсальной, что позволяет узбекистанцам отдать свой голос, даже находясь вдали от родины.

По словам генерального консула Узбекистана в РФ, в отличие от прошлых выборов количество только стационарных избирательных участков увеличено сразу вчетверо - с двух до восьми.

"Благодаря открывшимся в этом году новым консульствам в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, в общей сложности вместе с нашим посольством в Москве и генконсульством в Новосибирске у нас получается восемь участков. Восьмой, дополнительный, будет работать также в Москве - при представительстве Агентства по внешней трудовой миграции. Кроме того, теперь мы имеем возможность проводить досрочное голосование с выездом на предприятия, в общежития, вузы и другие места компактного размещения наших граждан. эта процедура будет организована с 12 по 18 декабря текущего года", — подчеркнул Хайреддинов, выступая на брифинге в посольстве республики.

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Генконсул добавил, что сейчас наблюдается большой интерес граждан к этой избирательной кампании, поступает много обращений по поводу того, как и где можно будет проголосовать. Кроме непосредственного обращения в дипучреждения есть возможность зарегистрироваться в качестве избирателя на сайте МИД Узбекистана.

Подробнее о порядке голосования узбекистанцев на территории РФ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (47)
Теги:
Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Владивосток, Екатеринбург, голосование, выборы, Посольство Республики Узбекистан в РФ, Узбекистан



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