Крутаков: работа мэром поддерживала Лужкова в жизни

Во вторник стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался в возрасте 83-х лет. Он занимал свою должность с 1992 по 2010 год.

"Я думаю, больше его держало калининградское сельское хозяйство. Он всегда любил это ‒ когда он был на позиции мэра, всегда у нас был этот вопрос. Например, заготовки овощей на зиму ‒ это был один из ключевых вопросов, мы обязаны были держать это на контроле и отражать в СМИ: столько-то картофеля, моркови, свеклы заложено. Это то, что его всегда поддерживало в жизни…Когда человек решает такого уровня задачи и вдруг остается без функционала, конечно, организм начинает сбоить. И спасало, я думаю, то, что он занимался собственным хозяйством в Калининградской области. Потому что это создавало ощущение нужности, принадлежности к чему-то важному", ‒ сказал Леонид Крутаков эфире радио Sputnik.