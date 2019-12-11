Пушков о встрече в "нормандском формате": худшего не произошло, что уже радует

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи лидеров России, Франции, Германии и Украины в Париже и объяснил, какое место в этих переговорах заняла проблема Донбасса.

Несмотря на то, что руководство Украины не было готово к какому-либо прорыву на переговорах, сама встреча в "нормандском формате" была важна для Зеленского, поскольку он становился равным партнером по переговорам с такими яркими фигурами, как Путин, Меркель и Макрон, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Он лично очень хотел этой встречи, поэтому у меня не было никаких сомнений, что срыва встречи не будет, сколько бы на Зеленского не давили в Киеве, потому что были предложения вообще туда не ехать", — отметил российский сенатор во время выступления на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

По его словам, то, что результаты встречи оказались весьма ограниченными, было вполне ожидаемо, учитывая то, под каким давлением со стороны украинских радикалов находился Зеленский.

Между тем, по мнению Пушкова, российско-украинские отношений наконец-то вступили в новую фазу - потепления. И это нельзя недооценивать, поскольку "в худшем варианте все могли разъехаться без каких бы то ни было договоренностей". Этого не произошло, а, значит, это уже само по себе позитивно, считает сенатор.

При этом Пушков отметил важные моменты, которых не удалось добиться во время встречи в Париже. В частности, то, что Зеленский и Украина не могут обеспечить разведение по всей линии соприкосновения вооруженных сил, а такой пункт в урегулировании ситуации в Донбассе был закреплен Минскими соглашениями.

"Только такое разведение могло бы обеспечить прекращение военных действий и жертв, и Зеленский практически подтвердил, что он не контролирует в полной мере своих военных", ― считает Пушков.

Главная проблема заключается в том, что в Киеве выполнение Минских соглашений рассматривается как уступка России, отмечает сенатор.

"Когда Зеленского провожали в Париж, говорили ― никаких уступок, фактически националистические силы ему запрещали идти по пути выполнения Минских соглашений. И получается, что Донбасс вторичен, главное ― не уступить России", — говорит он.

Однако если путь, который сейчас фактически заново был начат в Париже, все же будет пройден, то это позволит говорить о начале урегулирования украинского конфликта, считает Пушков.

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