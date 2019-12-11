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Светлана Артыкова, заместитель генерального прокурора РУз
Sputnik / Дильшода Рахматова

Люди должны не бояться закона, а уважать его — зампрокурора Узбекистана

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Заместитель генпрокурора Узбекистана Светлана Артыкова рассказала, как формируются списки лиц, рекомендуемых к помилованию, а также о том, как им помогают начать новую жизнь. При этом главной целью правоохранителей и СМИ она назвала воспитание уважения к закону.

В честь 27-й годовщины принятия Конституции президент Узбекистана помиловал 92 человека, осужденных за разные преступления. По словам заместителя генпрокурора страны, на выбор главы государства влияет не столько характер правонарушения, сколько стремление оступившегося гражданина встать на путь исправления.

"Окончательное решение принимает президент. Согласно восьми указам на свободу вышли более четырех тысяч заключенных. Специальная комиссия, в которую вхожу и я, занимается изучением лиц, подающих ходатайства о помиловании. Мы ездим в места заключения, общаемся с обвиненными, получаем данные из учреждений, а также характеристики с места работы и жительства. Кроме того, на решение влияют условия содержания человека. уровень жизни его семьи, возможность дальнейшего трудоустройства гражданина после выхода на свободу", — пояснила Светлана Артыкова.

В частности, после освобождения из мест лишения свободы таким лицам предоставляется жилье, если его нет, оказывается первичная материальная помощь, содействие в трудоустройстве или поступлении в учебное заведение для получения образования.

По словам зампрокурора, само общество, правоохранительные органы и СМИ должны своей работой разъяснять людям их права и обязанности, воспитывая уважение к закону, а не только страх наказания за проступок.

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"Да, возможно, и действия отдельных сотрудников Генпрокуратуры иногда способствуют появлению страха перед законом. Но мы должны стать "Народной прокуратурой", чтобы слово "прокурор" имело в обществе правильное исконное значение — защищаю, оберегаю, помогаю", — подчеркнула Артыкова.

Подробный комментарий представителя Генеральной прокуратуры республики слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
закон, Узбекистан, помилование, Генпрокуратура Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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