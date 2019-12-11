Люди должны не бояться закона, а уважать его — зампрокурора Узбекистана

"Окончательное решение принимает президент. Согласно восьми указам на свободу вышли более четырех тысяч заключенных. Специальная комиссия, в которую вхожу и я, занимается изучением лиц, подающих ходатайства о помиловании. Мы ездим в места заключения, общаемся с обвиненными, получаем данные из учреждений, а также характеристики с места работы и жительства. Кроме того, на решение влияют условия содержания человека. уровень жизни его семьи, возможность дальнейшего трудоустройства гражданина после выхода на свободу", — пояснила Светлана Артыкова.
В частности, после освобождения из мест лишения свободы таким лицам предоставляется жилье, если его нет, оказывается первичная материальная помощь, содействие в трудоустройстве или поступлении в учебное заведение для получения образования.
По словам зампрокурора, само общество, правоохранительные органы и СМИ должны своей работой разъяснять людям их права и обязанности, воспитывая уважение к закону, а не только страх наказания за проступок.
Подробный комментарий представителя Генеральной прокуратуры республики слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.