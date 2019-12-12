Тарасов прокомментировал итоговое заявление стран-гарантов перемирия в Сирии

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов объяснил, почему Россия, Иран и Турция выступили против идеи по созданию самоуправления в Сирии под видом борьбы с терроризмом.

Страны-гаранты Россия, Иран и Турция подписали совместное заявление по итогам четырнадцатого раунда переговоров по Сирии в астанинском формате, в котором указывается, что инициативы по созданию в Сирии самоуправления под видом борьбы с терроризмом отвергнуты.

"Это вопрос очевидный. Это американский проект, французский проект, больше французский даже. Потому что Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон. — Прим. ред.) говорил, что у них есть такой европейский план — создать курс на автономию или самоуправляемую административную единицу. Это фрагментация Сирии", — сказал эксперт.

По его мнению, такое решение идет вразрез с условиями мирного урегулирования ситуации в Сирии, которые достигнуты как в Нур-Султане, так и в Женеве, пишет Sputnik Казахстан.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, участвовавший в переговорах в Нур-Султане, рассказал, как продвигается сирийско-курдский диалог. Он отметил, что, несмотря на сложности, в данном вопросе удается найти точки соприкосновения.

Напомним, переговоры в Астане (с марта 2019 года — Нур-Султан) по урегулированию конфликта в Сирии были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Первый раунд проходил 23-24 января 2017 года.