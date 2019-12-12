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Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин

Зюзин о транспортных решениях узбекского проекта "Умный город"

© Foto : Из личного архива Пвла Зюзина
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191212/13000620/Sozdat-proekt-prosto-podderzhivat-ego-eto-otdelnaya-zadacha---Zyuzin.html

Узбекские власти продолжают изучать передовой опыт зарубежных стран для реализации проекта "Умный город" в крупных городах республики. Возможные решения в сфере транспортной отрасли комментирует российский эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин.

В ряде крупных городах Узбекистана реализуется концепция "Умный город". В этой связи узбекские власти продолжают изучать передовой опыт зарубежных стран для полномасштабной реализации данного проекта.  

Так, руководство столичной администрации ведет переговоры с целым рядом иностранных компаний для развития транспортной отрасли в рамках проекта. 

По мнению российского эксперта, в процессе отбора партнеров в данном направлении важно учесть дальнейший механизм эксплуатации того или иного вида общественного транспорта. 

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
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"Создать просто, а поддерживать дальнейшую работу – это отдельная задача", говорит он. К примеру, в части системы технологии оплаты проезда российский опыт мог бы быть особенно актуальным. Так как российские технологии ушли дальше стандартных билетных решений.

На российском рынке технологий в транспортной отрасли в последние годы наблюдается особенный прогресс. Это, по словам Зюзина, прежде всего, касается повышения информационной осведомленности касательно деятельности транспортного комплекса, что связано со значительным прогрессом во внедрении системы спутникового позиционирования, оборудования подвижного состава блоками ГЛОНАСС.

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Таким образом, благодаря российским разработкам можно достичь более точный контроль за качеством предоставляемых транспортных услуг. 

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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