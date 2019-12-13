Эксперт: кто выиграет от нового порядка выдачи ипотечных кредитов в Узбекистане

Власти сделали все для того, чтобы оживить рынок жилья, обеспечить строительное производство заказами, а банки - долговременной работой с населением, пишет эксперт.

Аналитик ИАЦ "АльпарИ" Анна Бодрова рассказала в эфире Sputnik Радио о том, насколько новый порядок выдачи ипотечных кредитов на покупку жилья хорош для Узбекистана.

По мнению эксперта, предполагаются субсидии для выплаты кредитов для наименее защищенных слоев населения: малообеспеченные семьи, трудовые мигранты, военнослужащие, определенные нюансы социального положения.

"То есть те слои населения, которые ранее имели ограниченный доступ к ипотечному кредитованию по причине его непомерной стоимости", - рассказывает Бодрова.

Теперь все должно быть значительно проще, считает эксперт, по мнению которой, власти сделали все для того, чтобы оживить рынок жилья, обеспечить строительное производство заказами, а банки - долговременной работой с населением.

"Все выглядит достаточно грамотно, и здесь, с моей точки зрения, сплошные плюсы для всех участников процесса", - заключила Бодрова.

Напомним, в Узбекистане внедрен новый порядок обеспечения населения жильем. Это следует из указа президента "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования".

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Согласно документу, теперь Министерство финансов должно размещать в банках денежные средства на рыночных условиях сроком на 15 лет.

Банки, в свою очередь, будут предоставлять населению кредиты на ипотеку за счет собственных средств и средств, выделяемых министерством.