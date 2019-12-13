Эксперт о попытках сената США признать Россию "спонсором терроризма"

Международный комитет сената Соединенных Штатов одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, следует ли объявлять Россию спонсором терроризма.

К странам, поддерживающим терроризм, отнесли Иран, Северную Корею, Сирию и Судан. Ранее в список входили Ирак, Ливия, Куба и Южный Йемен.

Бышок отметил, что решения по таким вопросам принимаются не экспертами, а чиновниками. То есть эксперты подготовят заключение, в котором взвесят все за и против, а чиновники подумают, стоит ли верить той или иной точке зрения.

"В целом я думаю, что это будет "слишком" даже для крайне настроенных сенаторов, включать Россию в этот печальный список, в который входят Судан и Северная Корея. Россия не считает себя участницей конфликта в Донбассе, но это не значит, что ее не считают таковой где-то еще, например, в Вашингтоне", - сказал политолог на радио Sputnik.

С другой стороны, он подчеркнул, что в США специфика политической системы такова, что выборы никогда не заканчиваются, и все, что там происходит, связано также с предстоящими выборами.

"В данном случае известно, с какими, – Трампа. Так что если даже широкое публичное освещение этого случая будет использовано против самого Трампа, поскольку он предлагал наладить отношения с Россией", - отметил Бышок.

В Вашингтоне на самом деле никому не интересны события ни в Донбассе, ни встреча в "нормандском формате", добавил эксперт.