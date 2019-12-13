Хасавов об идее пятидневки в узбекских школах: важнее — знания, а не график

С инициативой сократить до пяти дней в неделю занятия в школах обратился Госкомтуризма Узбекистана, мотивируя это тем. что у школьников появится больше времени, чтобы путешествовать по стране. В Минобразования заметили, что такой сложный и комплексный вопрос требует тщательного рассмотрения, но пока таких возможностей нет. К тому же существует проблема, что большинство родителей работают по субботам, а значит дети останутся без надлежащего присмотра.
"Возможно, пятидневка и была бы удобнее, чтобы разгрузить школьников, но тут нужно учитывать все факторы. Если экспертная оценка придет к выводу о целесообразности такой меры, то это родителям нужно подстраиваться под школьный график, а не наоборот. Школы - это не камеры хранения, куда они сдают своего ребенка, занимаясь другими делами. Они должны находить возможности обеспечить и образование, и уход", — отметил Хасавов.
Он добавил, что в США и Европе есть свои подходы к пяти или даже четырехдневной школьной неделе. Но и курс базовой школы в связи с этим может растянуться с привычных 11 классов до 12-13 или даже больше лет.
При этом он заметил, что в России до сих пор нет всеобщего графика школьных занятий - каждое учебное заведение выбирает свой оптимальный вариант исходя из материально-технической базы и условий.
"В Узбекистане, насколько я знаю, еще есть проблема с нехваткой школ и обучением в две смены, в этих условиях говорить о скором и безболезненном переходе на пятидневку как-то странно", — заключил Хасавов.
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