Хасавов об идее пятидневки в узбекских школах: важнее — знания, а не график

В Узбекистане вновь заговорили о сокращении учебной недели. Однако Минобразования идею не поддержал, сославшись на шестидневную рабочую неделю у родителей школьников. Главный редактор "Учительской газеты "Арслан Хасавов рассказал о международном опыте в этой сфере.

С инициативой сократить до пяти дней в неделю занятия в школах обратился Госкомтуризма Узбекистана, мотивируя это тем. что у школьников появится больше времени, чтобы путешествовать по стране. В Минобразования заметили, что такой сложный и комплексный вопрос требует тщательного рассмотрения, но пока таких возможностей нет. К тому же существует проблема, что большинство родителей работают по субботам, а значит дети останутся без надлежащего присмотра.

"Возможно, пятидневка и была бы удобнее, чтобы разгрузить школьников, но тут нужно учитывать все факторы. Если экспертная оценка придет к выводу о целесообразности такой меры, то это родителям нужно подстраиваться под школьный график, а не наоборот. Школы - это не камеры хранения, куда они сдают своего ребенка, занимаясь другими делами. Они должны находить возможности обеспечить и образование, и уход", — отметил Хасавов.

По мнению российского журналиста, главного редактора профильного издания по образованию, в каждой стране школьную программу и график занятий подстраивают под свои возможности и потребности.

Он добавил, что в США и Европе есть свои подходы к пяти или даже четырехдневной школьной неделе. Но и курс базовой школы в связи с этим может растянуться с привычных 11 классов до 12-13 или даже больше лет.

"А есть еще и образовательные учреждения с различным уклоном, с дополнительными курсами по интересам. Как тогда быть с ними? Когда их посещать? Главное, дать ребенку востребованное качественное образование, конкурентные навыки для реализации в жизни. А график - это уже производное", — добавил собеседник.

При этом он заметил, что в России до сих пор нет всеобщего графика школьных занятий - каждое учебное заведение выбирает свой оптимальный вариант исходя из материально-технической базы и условий.

"В Узбекистане, насколько я знаю, еще есть проблема с нехваткой школ и обучением в две смены, в этих условиях говорить о скором и безболезненном переходе на пятидневку как-то странно", — заключил Хасавов.

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