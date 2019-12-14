Подкаст "Страхи/Ошибки": вы жертва харассмента или показалось?

Одни считают, что о домогательствах не принято рассказывать. Другие предпочитают их не замечать. Третьи нервно реагируют на поданное пальто.

Границы пока не очерчены. Жертвы харассмента боятся осуждения, потери работы, отчисления из университета. Или считают это нормой и условием успеха. Где заканчивается флирт и начинаются домогательства? Кто виноват?

Харассмент возникает, когда жертва оказывается в подчинении или стоит ниже агрессора по иерархической лестнице. Иногда те, кто нарушают чужие границы, сами до конца не осознают, что их поступки – психологическое или физическое насилие над другими.

Что такое харассмент? Можно ли доказать и наказать за домогательства? Кто виноват и может ли женщина "сама провоцировать"? Почему в нашем сознании настойчивые ухаживания считаются признаком настоящего мужчины, и откуда появилось заблуждение, что женское "нет" – на самом деле "да"? Как самому не стать агрессором?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом Мариной Эрлих, которая 20 лет занимается реабилитацией пострадавших от насилия, разбираемся, что стоит за стереотипами о харассменте, и что делать, если вы оказались жертвой домогательств на работе или в вузе.

1:30 почему в последние годы очень много говорят о харассменте

2:20 о теории виктимблейминга, когда жертва "сама виновата", и почему это неправда

4:00 об истории термина "харассмент"

5:00 флирт на работе и харассмент – в чём разница?

6:10 может ли женщина провоцировать и кто обычно становится жертвой

9:25 кто виноват?

10:20 что такое токсичная маскулинность

12:10 "а что такого? Могла и отказаться": об эмоциональном насилии над личностью

13:05 о страхе быть обвинённой и непонятой

18:10 как быть, когда единственный выход – получить работу через постель

24:00 что такое газлайтинг

25:00 может ли мужчина стать жертвой

37:40 признаки харассмента: как понять, что ты сам агрессор

29:30 почему в обществе одобряется навязчивое ухаживание