Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своем теле и почасовой дружбе

Прослежу за вашим супругом. Стану другом на час. Прокачаю аккаунт в компьютерной игре. Продам свое грудное молоко. Это реальные объявления людей, готовых подзаработать. Некоторые из этих способов кажутся совсем странными, но спрос есть. Что стоит за "легкими" деньгами?

В интернете можно найти десятки способов заработать без вложений. И это не сетевой маркетинг или финансовые пирамиды. Все гораздо проще: люди зарабатывают на своем теле и свободном времени.

В топе объявлений – участие в клинических испытаниях, дружба на час, выполнение каких-либо поручений от выгула собак до помощи в одобрении ипотеки/выбивании долгов/разборе хлама в старом гараже (нужное подчеркнуть).

Иван, Сандра и Наталья решили немного подзаработать. Послушайте, что из этого получилось.

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