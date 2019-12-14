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ИноСМИ. Серьезно

Допинг-скандал в зеркале иностранной прессы

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Понятно, что наказание от WADA будет самым суровым в спортивной истории. Российские спортсмены в Японии, КНР и Катаре будут выступать как "нейтралы", а не как "олимпийские атлеты из России"

 

 

Стратегия "Прости нас, Запад, мы исправимся" не убедила западную прессу. Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов ищут ответ, почему.

Рустам Джангабаев
© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
Узбекский тяжелоатлет Джангабаев отстранен от соревнований из-за допинга

Ответ – в самой западной прессе. С самого начала "допингового" скандала она,не читая докладов, верила любым обвинениям в адрес России. А рядом с темой допинга почему-то всегда шла политинформация об Украине. Или радость по поводу того, как огорчат запреты любящего спорт Путина.

Изучая статьи, сотрудники ИноСМИ помогают найти выход. Ведь чтобы его найти, надо оценить шансы на справедливость к нам в мировых СМИ.

Оскорбления, допинг, махинации: самые громкие скандалы в узбекском футболе >>

А шансы эти невелики. Хотя очевидны нарушения принципов: речь идет о коллективной ответственности, да еще наложенной несколько раз за одно и то же нарушение.




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