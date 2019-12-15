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Это надолго

Подкаст "Это надолго": как выйти из декрета и преуспеть

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Тема:
Подкасты РИА (252)
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Sputnik Узбекистан
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Долгий декретный отпуск обнуляет карьеру. Работодатели часто даже не рассматривают на позиции мам с маленькими детьми. Но иногда декрет "выбрасывает" на совершенно другой карьерный уровень.

Вынужденная перезагрузка открывает новые возможности и деньги. Как после декрета остаться востребованной и как трудовой кодекс защитит права молодой матери?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как выстроить разговор с работодателем, если у вас маленький ребёнок, но вы очень хотите выйти на работу уже завтра.
Как трудовой кодекс защищает мам после декрета? Сколько можно провести в декрете, чтобы не обесцениться профессионально? Чем заняться, если надоели "мамские" будни?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают ведущего менеджера по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре HeadHunter Александру Гомозову, которая сама недавно вышла из декрета.
Эпизод подготовлен в партнёрстве с порталом HeadHunter.
Начните бесплатный онлайн-марафон "Нежелезная леди", если не знаете, как совмещать роли жены, мамы и в тоже время хотите реализоваться в профессии.

Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения
Sputnik / Дильшода Рахматова
Эльмира Баситханова разобралась с проблемами матерей-одиночек
3:00 правда ли, что декрет – лучшее время для "перезагрузки" карьеры
4:35 как работодатели относятся к мамам с маленькими детьми (даже если теперь она крутой тайм-менеджер)
6:15 как трудовой кодекс защищает мам после декрета, и на что они могут рассчитывать
9:30 как долго можно оставаться в декрете, чтобы не обесцениться на рынке
10:45 кем работать в декрете
12:15 в каких российских компаниях можно работать удаленно
13:05 какие привлекательные для работодателя навыки получает женщина в декрете
16:00 как маме быстрее адаптироваться к работе
18:15 что сказать на собеседовании
19:20 какие моменты нужно сразу обговорить с работодателем
20:45 кто может помочь с резюме
22:30 как определиться, чем теперь заниматься
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Тема:
Подкасты РИА (252)



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