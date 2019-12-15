Подкаст "Это надолго": как выйти из декрета и преуспеть

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как выстроить разговор с работодателем, если у вас маленький ребёнок, но вы очень хотите выйти на работу уже завтра.

Как трудовой кодекс защищает мам после декрета? Сколько можно провести в декрете, чтобы не обесцениться профессионально? Чем заняться, если надоели "мамские" будни?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают ведущего менеджера по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре HeadHunter Александру Гомозову, которая сама недавно вышла из декрета.

Эпизод подготовлен в партнёрстве с порталом HeadHunter.

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