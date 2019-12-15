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"Потом было очень стыдно". Помогают ли корпоративы работе

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Подкасты РИА (253)
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Возможность "узнать" коллег с другой стороны, "выпустить пар" после долгой совместной работы или "неформально" пообщаться с начальником

А ещё, перебрав, случайно сказать лишнее, засветиться в стыдном сторис своего коллеги и заснуть лицом в салате. Корпоративы действительно улучшают микроклимат в коллективе или это миф прошлого десятилетия?

Собираться с коллегами только на новый год или проводить неформальные встречи ежемесячно? Отмечать праздники в офисе или дружно выбирать ресторан? А может всем вместе поехать на природу?

Устроить вечеринку на пару часов или загулять на несколько дней? Тематическую, в стиле "Игры престолов", или пускай все приходят в обычной одежде? А, может, это будет формат интеллектуальной игры?

Способов провести корпоратив множество, но сблизит ли он коллег, если все давно "на ножах", а неформальная обстановка часто располагает к действиям и словам, о которых придется жалеть?

Так ли полезны корпоративы, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий мероприятий, руководитель ивент-агентства Вадим Степанов рассказал, позволяют ли такие мероприятия иначе взглянуть на коллег на самом деле.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (253)
Теги:
корпоратив



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