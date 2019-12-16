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Политолог Эльхан Шахиноглу, архивное фото
© Sputnik / Murad Orujov

Эксперт: большая часть территорий Сирии освобождена от террористов

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Sputnik Узбекистан
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Для достижения успеха в Астанинском процессе необходимо пройти три этапа, убежден политолог Эльхан Шахиноглу.

Сейчас надо действовать в двух направлениях: чтобы комитет, созданный для разработки Конституции Сирии, работал быстро, и чтобы, наконец, была определена Конституция страны. Об этом заявил Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя итоги XIV раунда Астанинского процесса.

"Но это не простой вопрос, который может решаться месяцами и даже годами. А после этого надо провести в Сирии всенародные выборы. И Астанинский процесс сейчас нацелен именно на это", - отметил Шахиноглу.

Прошедший в Нур-Султане четырнадцатый раунд переговоров привел к значительным результатам по важным вопросам и подтвердил важность Астанинского мирного процесса, говорится в совместном заявлении России, Турции и Ирана.

Теги:
Сирия, Сирия, радио, Аудио



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