Полковник: оперативная съемка при задержании - общемировая практика

С 1 апреля 2020 года правоохранителей обяжут вести обязательную видеосъемку во время задержаний. Сотрудники полиции также будут обязаны незамедлительно уведомлять о задержании лица и месте его содержания кого-либо из членов его семьи, родственников или просто близких.

Кроме того, с 1 июля следующего года будет внедрена электронная система учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных.

Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк отметил, что эта мера позволит демократизировать правоохранительную систему Узбекистана и расширить полномочия граждан по контролю за действиями полиции.

По словам эксперта, в России подобный подход применяется уже давно и хорошо себя зарекомендовал.

"Для нашей страны это не нововведение, это уже используется. Оно идет в качестве приложения к протоколу задержания, то есть, в случае, если было какое-то сопротивление со стороны задержанных и так далее. То есть, оно идет как вещественное доказательство при задержании", - заявил он.

Полковник также объяснил, куда именно крепятся средства оперативной съемки и где хранятся все собранные видеоматериалы.

По его мнению, нововведение пойдет Узбекистану только на пользу.

"То, что это (видеосъемка. – Sputnik) будет обязательна в Узбекистане, только приветствуется. Это, в принципе, мировая практика. Большинство демократических стран используют видеосъемку при задержании, поэтому мы можем только приветствовать это и пожелать успехов нашим узбекским коллегам", - сказал Головатюк.

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