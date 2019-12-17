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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Foto : РИСИ ТВ

Фитин: все давно привыкли к экстравагантному поведению Эрдогана

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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин оценил реальность воплощения в жизнь угрозы турецкого президента закрыть для американцев базы "Инджирлик" и "Кюреджик" из-за санкций Вашингтона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть базы "Инджирлик" и "Кюреджик" в ответ на санкции США. Владимир Фитин отметил, что к такому его поведению все уже привыкли, поскольку подобные "экстравагантные, экзотические" заявления звучат не в первый раз. По словам эксперта, за ними не стоит ничего, кроме общего фона, пишет Sputnik Эстония.

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Пресс-служба Минобороны РФ
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При этом, как считает Владимир Фитин, США давно пытаются построить Турцию в общую натовскую колонну, чтобы Анкара не демонстрировала свои отличающиеся от других стран-членов НАТО интересы. Однако на чашах весов — разные вещи, отметил он. Вашингтон осознаёт крайнюю важность турецкой армии для альянса — ведь она является второй по силе в НАТО, а самой Турции сложно одновременно противостоять и США, и Евросоюзу, и России.

"На уровне риторики конфронтация будет продолжаться, но я не представляю, чтобы Эрдоган пошел на реальные меры для подрыва отношений с Россией. Вопрос лишь в том, у кого раньше сдадут нервы", — сказал Фитин.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
ЗРК С-400, политика, США, Россия, Турция



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