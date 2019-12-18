Эксперт объяснил причины медленного Интернета в Узбекистане

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как будет развиваться мобильный Интернет в Узбекистане в ближайшие годы.

Самая большая проблема, которая мешает внедрению технологии 5G в Узбекистане, — это пользователи, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Услуги в сетях 5G стоят гораздо дороже, чем в 4G, — пояснил эксперт. — То же самое можно сказать о стоимости оборудования и покрытия территории одной и той же площади. Учитывая специфику Узбекистана, это просто нерентабельно".

Муртазин выразил сомнение в том, что в республике 5G в ближайшие годы станет активно развиваться.

"Да, будут пилотные зоны и громкие запуски, но о каком-то обширном покрытии страны говорить не приходится", — отметил он.

По мнению эксперта, на сегодняшний день оптимальным форматом связи для Узбекистана является 4G.

При этом он заметил, что по объему трафика республика значительно отстает от России и Беларуси, и именно это препятствует распространению хорошего и быстрого Интернета.

"Может быть, нужна некая либерализация цен, хотя это вряд ли возможно. Но в первую очередь важно, чтобы население начало пользоваться мобильным Интернетом как можно более активно", — сказал эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.