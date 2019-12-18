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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов

Эксперт: для Таджикистана Узбекистан более выгодный торговый партнер, чем Китай

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Sputnik Узбекистан
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Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, почему Таджикистану выгоднее сотрудничать с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, нежели с Китаем.

Несмотря на образование независимых государств, последняя статистика по Таджикистану показывает, что рынки соседних стран выступают в качестве очень важных партнеров, заметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе со Sputnik Таджикистан.

"Это естественная логика, которая была установлена на протяжении многих столетий. Переориентация на Китай, конечно, интересна, но Китай очень легко заполняет рынки своими дешевыми товарами, что сдерживает развитие внешнеэкономических отношений", - отметил эксперт.

По его словам, выстраивание товарных цепочек между странами Центральной Азии позволит региону заметно ускорить развитие с экономической точки зрения и, следовательно, усилить свое влияние.

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Колташев отметил, что для Таджикистана торговля с соседями - это возможность развить свою собственную экономику и создать основу для взаимоотношений в формате евразийского сотрудничества и интеграции.

"Таджикистан в основном экспортирует сырье. А снижение поставок в Турцию, Иран и Китай - лишь отражение непростой экономической ситуации в мире. Это не те экономики, которые готовы наращивать потребление сырья из Таджикистана", - объяснил экономист.

Он добавил, что сейчас страна активно импортирует все из-за рубежа, однако если сделать упор на развитие экономики, то это позволит сосредоточиться в будущем на собственном производстве, которое подразумевает активное использование местных ресурсов.

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Колташев убежден, что для таджикской экономики становится более интересным взаимодействие с Узбекистаном, Россией, Казахстаном. Это позволяет обеспечивать развитие для всех стран, заключил он.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Экономика, Торговля, Китай, Узбекистан, Таджикистан



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