Посол РФ оценил предвыборную кампанию в Узбекистане и отметил смелость СМИ

"Я знаю многих кандидатов по их работе на других постах, уверен, что все они достойны стать депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса. Да, позиции у всех разные, но дискуссия очень позитивная. Учитывая те перемены в стране, которые инициированы президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, уверен: страну ждет большое будущее. Ведь если реформы поддерживает народ, значит, есть доверие к ним, а партии просто должны помогать в реализации поставленных задач", — заметил дипломат.
Он подчеркнул, что в стране меняется не только политическая ситуация, но и повышается роль общества и СМИ, которые активно и всесторонне освещают предвыборную кампанию, в том числе и под критическим углом.
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