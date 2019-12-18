Посол РФ оценил предвыборную кампанию в Узбекистане и отметил смелость СМИ

Глава российской дипмиссии в Ташкенте Владимир Тюрденев поделился впечатлениями от общения с кандидатами от политических партий и заметил, что эта кампания отличается открытостью и разнообразием мнений.

"Я знаю многих кандидатов по их работе на других постах, уверен, что все они достойны стать депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса. Да, позиции у всех разные, но дискуссия очень позитивная. Учитывая те перемены в стране, которые инициированы президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, уверен: страну ждет большое будущее. Ведь если реформы поддерживает народ, значит, есть доверие к ним, а партии просто должны помогать в реализации поставленных задач", — заметил дипломат.

В ходе круглого стола в ЦИК Узбекистана представители политических партий пообщались с делегациями от посольств РФ и КНР, а также ответили на вопросы прессы и представителей миссий ШОС и СНГ. По мнению Владимира Тюрденева, дискуссия получилась очень живой, а интерес к этим выборам ощущается буквально во всем.

Он подчеркнул, что в стране меняется не только политическая ситуация, но и повышается роль общества и СМИ, которые активно и всесторонне освещают предвыборную кампанию, в том числе и под критическим углом.

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