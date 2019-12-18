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Политолог Александр Перенджиев
Sputnik Абхазия

Военный политолог: в нынешних условиях открывать странам свои данные опасно

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191218/13046144/Voennyy-politolog-v-nyneshnikh-usloviyakh-otryvat-stranam-svoi-dannye-opasno.html

Член Ассоциации военных политологов, член Экспертного совета Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", подполковник запаса Александр Перенджиев прокомментировал высокий результат Узбекистана в международном рейтинге источников открытых данных.

Узбекистан вошел в топ-10 стран рейтина Open Data Inception по источникам открытых данных, заняв девятую строчку. Выше оказались только ведущие государства Европы, а также США.

По мнению российского эксперта, такие позиции центральноазиатской страны выглядят впечатляющими, но возникает вопрос в авторитетности таких рейтингов.

"В современном мире, где неизбежно геополитическое соперничество, раскрывать информацию крайне опасно. Это касается и оборонного комплекса, и данных по народонаселению. Возможно, это актуально для экономических или банковских показателей, хотя и тут есть свои нюансы. В РФ и вовсе есть понятие "военная тайна". Так что к данным надо относиться крайне осторожно", — заметил Перенджиев.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан




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