Военный политолог: в нынешних условиях открывать странам свои данные опасно

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Кредит доверия: забудут ли “слуги народа” о своих обещаниях после выборов Руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев спросил у представителей всех политических партий, о том, не останутся ли их предвыборные обещания после избрания пустыми словами. 49

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами Сотрудники Sputnik Estonia получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. 3