Военный политолог: в нынешних условиях открывать странам свои данные опасно

Член Ассоциации военных политологов, член Экспертного совета Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", подполковник запаса Александр Перенджиев прокомментировал высокий результат Узбекистана в международном рейтинге источников открытых данных.
Узбекистан вошел в топ-10 стран рейтина Open Data Inception по источникам открытых данных, заняв девятую строчку. Выше оказались только ведущие государства Европы, а также США.
Перенджиев о политике открытых данных в Узбекистане
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По мнению российского эксперта, такие позиции центральноазиатской страны выглядят впечатляющими, но возникает вопрос в авторитетности таких рейтингов.
"В современном мире, где неизбежно геополитическое соперничество, раскрывать информацию крайне опасно. Это касается и оборонного комплекса, и данных по народонаселению. Возможно, это актуально для экономических или банковских показателей, хотя и тут есть свои нюансы. В РФ и вовсе есть понятие "военная тайна". Так что к данным надо относиться крайне осторожно", — заметил Перенджиев.
Сотрудники Sputnik Estonia получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.