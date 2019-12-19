Эксперт: системы проверки на плагиат помогают авторам спасать честное имя

Кандидат физико-математических наук, завотделом интеллектуальных систем ФИЦ "Информатика и управление" РАН, исполнительный директор компании "Антиплагиат" Юрий Чехович рассказал, как создать эффективный механизм обнаружения неправомерных заимствований в научной среде.

Министерство инновационного развития Узбекистана сообщило о планах по созданию портала "Антиплагиатная система", предназначенного для ученых и исследователей. С помощью этого сайта можно будет, в частности, определять оригинальность и достоверность публикаций.

Плагиат в научной среде — очень распространенное явление, современные информационные технологии сделали его массовым, отметил кандидат физико-математических наук, исполнительный директор компании "Антиплагиат" Юрий Чехович. По его словам, много случаев неправомерных заимствований выявляется в диссертациях, научных статьях, студенческих работах.

Поэтому научные организации, вузы, редакции, издательства не могут обойтись в своей работе без систем обнаружения плагиата.

"Все выдвигают свои собственные требования при создании и публикации текстов авторов. На мой взгляд, для всех типов работ должно работать одно правило: текст должен быть написан самостоятельно, а заимствованные фрагменты — четко отделены, — сказал Юрий Чехович. — При возникновении сомнений обращение к таким системам, как "Антиплагиат", может сохранить репутацию автора и спасти его честное имя".

По его словам, при выборе решений для обнаружении заимствований необходимо руководствоваться следующими параметрами: качество самого решения, качество работы алгоритмов, качество охвата области поиска. Причем последний должен быть максимально широким.

"Необходимо также иметь инструмент для поиска переводных заимствований. Например, не только из узбекского в узбекский, но и из русского, английского в узбекский", — отметил эксперт.

Кроме того, требуется создать нормативную базу для принятия корректных решений по оценке работ.

"Государству необходимо разработать четкие стандарты проверки текстовых документов различных типов и обязать организации различных уровней — вузы, НИИ, редакции — проверять документы в соответствии с ними. Это чрезвычайно важно, и именно такие меры будут способствовать повышению качества работ", — заявил Чехович.

Также нужно повышать общую культуру работы с текстом, проводить работу по выявлению и предотвращению плагиата в научных и образовательных организациях, знакомить авторов с принципами академической этики.

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