Козлов: Россия готова ответить на все угрозы со стороны Запада

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на то, что альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту.
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Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов считает, что заявление главы Генштаба РФ было нацелено на то, чтобы быть услышанным западными коллегами.
"Начальник Генштаба – это человек, который по умолчанию должен привлекать внимание к реальным потенциальным угрозам, которые стоят перед Россией. С другой стороны, он должен предостерегать наших "потенциальных друзей" от чрезмерного увлечения гонкой вооружения", - сказал Козлов в эфире Радио Sputnik.
При этом он подчеркнул, что "можно сколько угодно называть Россию противником, но она будет готова отразить любые угрозы, направленные против нее".
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