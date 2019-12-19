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Политолог Сергей Козлов
Sputnik / Sanjar Aliaskarov

Козлов: Россия готова ответить на все угрозы со стороны Запада

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Sputnik Узбекистан
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Политолог Сергей Козлов прокомментировал заявление Генштаба России о подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на то, что альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту.

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Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов считает, что заявление главы Генштаба РФ было нацелено на то, чтобы быть услышанным западными коллегами.

"Начальник Генштаба – это человек, который по умолчанию должен привлекать внимание к реальным потенциальным угрозам, которые стоят перед Россией. С другой стороны, он должен предостерегать наших "потенциальных друзей" от чрезмерного увлечения гонкой вооружения", - сказал Козлов в эфире Радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, что "можно сколько угодно называть Россию противником, но она будет готова отразить любые угрозы, направленные против нее".

Подробный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

Теги:
война, Конфликт, НАТО, Россия



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