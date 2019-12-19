Путин: заявления Зеленского по Минским соглашениям настораживают

Владимир Путин назвал целесообразным продолжение работы в "нормандском формате", однако предупредил, что пересмотр Минских соглашений может завести в тупик все попытки урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Владимира Путина насторожило заявление украинского лидера Владимира Зеленского после завершения саммита в Париже о том, что Минские соглашения можно было бы пересмотреть.

"Если начнется пересмотр этих договоренностей, ситуация может вообще зайти в тупик полный, потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон ― в Конституцию", ― сказал Путин.

По словам президента РФ, главное - добиться постоянного статуса Донбасса и закрепить его в законе. Кроме того, Киев до сих пор не пришел к прямому диалогу с данным регионом, поэтому скорого решения проблемы ждать пока не стоит.

"Сейчас объявлено о том, что будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией, ну хорошо, но это что? Это взамен Минских соглашений? Это взамен закона об особом статусе Донбасса? В Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет, вот это, безусловно, настораживает", ― отметил российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что, помимо Минских соглашений, было полезно продолжать взаимодействие в рамках "нормандского формата".