Путин: заявления Зеленского по Минским соглашениям настораживают

Владимир Путин назвал целесообразным продолжение работы в "нормандском формате", однако предупредил, что пересмотр Минских соглашений может завести в тупик все попытки урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
"Нет ничего, кроме Минских соглашений": Путин о будущем Донбасса
/
Владимира Путина насторожило заявление украинского лидера Владимира Зеленского после завершения саммита в Париже о том, что Минские соглашения можно было бы пересмотреть.
"Если начнется пересмотр этих договоренностей, ситуация может вообще зайти в тупик полный, потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон ― в Конституцию", ― сказал Путин.
По словам президента РФ, главное - добиться постоянного статуса Донбасса и закрепить его в законе. Кроме того, Киев до сих пор не пришел к прямому диалогу с данным регионом, поэтому скорого решения проблемы ждать пока не стоит.
"Сейчас объявлено о том, что будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией, ну хорошо, но это что? Это взамен Минских соглашений? Это взамен закона об особом статусе Донбасса? В Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет, вот это, безусловно, настораживает", ― отметил российский лидер.
При этом глава государства подчеркнул, что, помимо Минских соглашений, было полезно продолжать взаимодействие в рамках "нормандского формата".
На переговорах состоялся обмен мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий, в том числе возобновлению межмидовских политических консультаций и проведению очередного заседания межправительственной комиссии.
Доступнее всего говядина на дехканском рынке в Нукусе (Каракалпакстан) - ее стоимость составляет 35 000 сумов за кг. Максимальная цена на этот продукт зафиксирована на Мирабадском рынке в Ташкенте - 57 000 сумов за кг.
Очередные выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Узбекистане 22 декабря. Граждане республики, не имеющие возможности находиться по месту жительства в этот день, могли выполнить гражданский долг заранее — с 12 по 18 декабря.