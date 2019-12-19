Илья Аксельрод о сроках запуска аналога "ЭРА-ГЛОНАСС" в Узбекистане

Узбекистан и Россия завершили процедуру согласования проекта по внедрению транспортно-мониторинговой системы — аналога "ЭРА-ГЛОНАСС". Заместитель генерального директора компании Илья Аксельрод рассказал о деталях и преимуществах проекта.

"Обсуждение шло около года, мы получили одобрения от всех министерств и ведомств, которых это касается. До конца года планируется представить проект на утверждение руководству Узбекистана для подписания контракта и поставки оборудования. В случае утверждения на внедрение уйдет года полтора – сначала тестирование, конкурс на покупку инфраструктуры, поставка и наладка оборудования. При таких условиях система может заработать к середине 2021 года", — отметил Аксельрод.

По словам представителя АО "ГЛОНАСС", все согласовательные процедуры с заинтересованными структурами и ведомствами Узбекистана уже пройдены, поэтому в ближайшее время планируется приступить к реализации проекта.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена, в первую очередь, для оперативного реагирования на аварийные ситуации на дороге по правилу "золотого часа", чтобы помощь на место ДТП прибывала в кратчайшие сроки.

Вторая составляющая проекта имеет коммерческую ценность. Она позволяет оптимизировать транспортные потоки, отслеживать исполнение пассажирских перевозок или, например, перемещение опасных грузов.

Представитель компании добавил, что сейчас аналог "ЭРА-ГЛОНАСС" применяется в некоторых странах ЕАЭС. Идёт активное обсуждение возможных вариантов сотрудничества с Азербайджаном.

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