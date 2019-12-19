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Заместитель генерального директора компании Илья Аксельрод
Фото из личного архива Ильи Аксельрода

Илья Аксельрод о сроках запуска аналога "ЭРА-ГЛОНАСС" в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191219/13056961/Ilya-Akselrod-o-srokakh-zapuska-analoga-ERA-GLONASS-v-Uzbekistane.html

Узбекистан и Россия завершили процедуру согласования проекта по внедрению транспортно-мониторинговой системы — аналога "ЭРА-ГЛОНАСС". Заместитель генерального директора компании Илья Аксельрод рассказал о деталях и преимуществах проекта.

По словам представителя АО "ГЛОНАСС", все согласовательные процедуры с заинтересованными структурами и ведомствами Узбекистана уже пройдены, поэтому в ближайшее время планируется приступить к реализации проекта.

"Обсуждение шло около года, мы получили одобрения от всех министерств и ведомств, которых это касается. До конца года планируется представить проект на утверждение руководству Узбекистана для подписания контракта и поставки оборудования. В случае утверждения на внедрение уйдет года полтора – сначала тестирование, конкурс на покупку инфраструктуры, поставка и наладка оборудования. При таких условиях система может заработать к середине 2021 года", — отметил Аксельрод.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена, в первую очередь, для оперативного реагирования на аварийные ситуации на дороге по правилу "золотого часа", чтобы помощь на место ДТП прибывала в кратчайшие сроки.

Портативный лоцманский навигатор на базе системы Глонасс
© Sputnik / Максим Блинов
В Узбекистане собираются внедрять технологии ГЛОНАСС
Вторая составляющая проекта имеет коммерческую ценность. Она позволяет оптимизировать транспортные потоки, отслеживать исполнение пассажирских перевозок или, например, перемещение опасных грузов.

Представитель компании добавил, что сейчас аналог "ЭРА-ГЛОНАСС" применяется в некоторых странах ЕАЭС. Идёт активное обсуждение возможных вариантов сотрудничества с Азербайджаном.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
логистика, ГЛОНАСС, транспорт, Узбекистан



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