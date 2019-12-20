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Леонид Ивашов, архивное фото
Sputnik / Антон Девяткин

Ивашов: США используют терроризм, чтобы держать Центральную Азию в хаосе

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191220/13061934/Ivashov-SShA-ispolzuyut-terrorizm-chtoby-derzhat-Tsentralnuyu-Aziyu-v-khaose.html

Российский военный деятель, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов рассказал о задачах террористов в регионе Центральной Азии.

Исламские террористические движения вроде ИГ*, "Талибана"* и "Джебхат ан-Нусры"* не являются самостоятельным явлением, убежден российский военный деятель, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

"Это искусственно созданное движение в ответ на ввод наших войск в 1979 году в Афганистан. Оно использует ислам как инструмент, прежде всего, мирового финансового капитала и политики определенных сил США, чтобы мир держать в состоянии хаоса", - отметил он в беседе со Sputnik Таджикистан.

Военный добавил, что о Центральной Азии в спецслужбах Запада говорили давно.

"Разрушить Центральную Азию - это значит ударить по России, ударить по Китаю. <…> Поэтому готовиться нужно серьезно", - подчеркнул Ивашов.

По его мнению, чтобы бороться с проблемой терроризма в регионе, необходимо проводить мероприятия в рамках ОДКБ или ШОС.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

*  – террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран

Теги:
США, Борьба с терроризмом, Центральная Азия



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