Эксперт рассказал, что требуется для прямой конвертации рубля в сумы

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов пояснил, с какими странами СНГ работает прямая конвертация национальных валют и что требуются для запуска такого механизма с Узбекистаном.

"Несколько лет такая практика прямой конвертации действует, например, с Беларусью по линиии Мосбиржи и "Беларусьбанка" осуществляются такие операции, то же с Казахстаном и Кыргызстаном в рамках интегрированного валютного рынка. Для осуществления такого процесса нужны крупные дилеры, то есть банки, которые осуществляют катировки валют в зависимости от рыночной ситуации. С российской стороны в целом заинтересованность и готовность есть, теперь решение на уровне правительства должен принять Узбекистан", — пояснил эксперт.

Узбекистан и РФ рассматривают планы по переходу на прямую конвертацию рубля и сума в обход доллара и евро. По мнению российского эксперта, подобная практика действует в странах ЕЭАС и существенных сложностей с присоединением еще одной страны возникнуть не должно.

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