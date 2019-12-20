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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook

Эксперт рассказал, что требуется для прямой конвертации рубля в сумы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191220/13063355/Ekspert-rasskazal-chto-trebuetsya-dlya-pryamoy-konvertatsii-rublya-v-sumy.html

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов пояснил, с какими странами СНГ работает прямая конвертация национальных валют и что требуются для запуска такого механизма с Узбекистаном.

Узбекистан и РФ рассматривают планы по переходу на прямую конвертацию рубля и сума в обход доллара и евро. По мнению российского эксперта, подобная практика действует в странах ЕЭАС и существенных сложностей с присоединением еще одной страны возникнуть не должно.

"Несколько лет такая практика прямой конвертации действует, например, с Беларусью по линиии Мосбиржи и "Беларусьбанка" осуществляются такие операции, то же с Казахстаном и Кыргызстаном в рамках интегрированного валютного рынка. Для осуществления такого процесса нужны  крупные дилеры, то есть банки, которые осуществляют катировки валют в зависимости от рыночной ситуации. С российской стороны в целом заинтересованность и готовность есть, теперь решение на уровне правительства должен принять Узбекистан", — пояснил эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
конвертация, валюта, Россия, Узбекистан



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