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Как это по-русски

Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода

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Тема:
Подкасты РИА (256)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191221/13064586/Varenaya-mozol-i-my-vas-pokhoronim-k-chemu-privodyat-oshibki-perevoda.html

А вы уже пробовали "ребенка кукурузы" или "кисло-сладкого грубияна"? Такие "лакомые" блюда можно встретить в русском меню в зарубежных ресторанах – где сэкономили на переводчике и воспользовались электронным словарем.

Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха, но и спровоцировать политический скандал.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (256)
Теги:
радио, Аудио



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