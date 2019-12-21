Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода

Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха, но и спровоцировать политический скандал.
А вы уже пробовали "ребенка кукурузы" или "кисло-сладкого грубияна"? Такие "лакомые" блюда можно встретить в русском меню в зарубежных ресторанах – где сэкономили на переводчике и воспользовались электронным словарем.
Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха, но и спровоцировать политический скандал.
Пострадавшие пассажиры – граждане Узбекистана и два водителя – граждане Казахстана. Один от госпитализации отказался, у остальных состояние средней степени тяжести.
Этот день проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".
В историю узбекского футбола и ташкентского клуба он вписал свое имя как один из лучших голкиперов. Ему было 79 лет.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik