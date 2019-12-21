Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода

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Автобус с гражданами Узбекистана столкнулся с КамАЗом под Волгоградом Пострадавшие пассажиры – граждане Узбекистана и два водителя – граждане Казахстана. Один от госпитализации отказался, у остальных состояние средней степени тяжести. 119

В Узбекистане - День тишины Этот день проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается". 4