Умаханов: хочу поздравить разработчиков Избирательного кодекса Узбекистана

Российский сенатор, глава группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Ильяс Умаханов высоко оценил уровень проводимых в Узбекистане парламентских выборов, а также осуществленные изменения в законодательстве.

Всего в группе наблюдателей от СНГ 182 представителя. Межпарламентская ассамблея активно участвует в мониторинге и высоко оценивает уровень подготовки.

"Во-первых, все организовано на очень хорошем уровне. Во-вторых, нам об этом рассказывали, а теперь мы сами в этом убедились, люди приходят на участки в хорошем праздничном настроении", — заметил Ильяс Умаханов в интервью Sputnik Узбекистан

Российский сенатор также подчеркнул, что для Узбекистана эти выборы примечательны тем, что проходят по новому законодательству, которое было изменено в довольно сжатые сроки.

"Можно поздравить коллег, прежде всего, разработчиков нового Избирательного кодекса Узбекистана, а также депутатов предыдущего созыва, которые его утверждали. Эта перемена была сделана очень качественно, практически идеально и безболезненно для политического и законодательного процесса", — подчеркнул Умаханов.

По его мнению, выборы в Узбекистане ничем не уступают голосованию в европейских странах.

Подробный комментарий представителя группы наблюдателей от МПА СНГ слушайте в нашем радиоподкасте.