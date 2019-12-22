Умаханов: хочу поздравить разработчиков Избирательного кодекса Узбекистана

Всего в группе наблюдателей от СНГ 182 представителя. Межпарламентская ассамблея активно участвует в мониторинге и высоко оценивает уровень подготовки.
Российский сенатор также подчеркнул, что для Узбекистана эти выборы примечательны тем, что проходят по новому законодательству, которое было изменено в довольно сжатые сроки.
"Можно поздравить коллег, прежде всего, разработчиков нового Избирательного кодекса Узбекистана, а также депутатов предыдущего созыва, которые его утверждали. Эта перемена была сделана очень качественно, практически идеально и безболезненно для политического и законодательного процесса", — подчеркнул Умаханов.
По его мнению, выборы в Узбекистане ничем не уступают голосованию в европейских странах.
Подробный комментарий представителя группы наблюдателей от МПА СНГ слушайте в нашем радиоподкасте.